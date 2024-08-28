Аргумент о возможной эскалации войны стал для партнеров Украины оправданием, - Кулеба

По словам министра, война забирает очень большое количество ресурсов, денег, сил, оборудования, но "главные проблемы всегда начинаются в головах людей".

"С самого начала российского вторжения самая большая проблема, с которой пришлось столкнуться Украине, заключается в том, что страх перед эскалацией конфликта доминировал в принятии решений нашими союзниками", - рассказал глава МИД.

Он уточнил, что каждую просьбу Украины к партнерам предоставить новое вооружение первоначально не одобряли.

Кулеба считает, что если бы страх перед эскалацией не был главным фактором, который влияет на решение союзников, то Украина получила бы необходимое вооружение гораздо раньше и была бы в лучшем положении.

"Самая большая задача - убедить наших союзников поддержать нас, чтобы они не думали о реакции Москвы… Россияне сбросили сотни тысяч ракет и снарядов на нашу территорию. Почему? Потому что у них есть очень четкая стратегия и четкая цель: уничтожить Украину", - добавил министр.

Поэтому, по его словам, аргумент о возможности эскалации со стороны России стал оправданием, чтобы не предпринимать решительных действий.

"Не бойтесь реакции России, мы не боимся. Мы ничего не боимся. Помогите нам. Дайте нам то, что нам нужно. Мы победим в этой войне, и тогда мы будем читать учебники истории о том, как мы вместе принимали решения", - подчеркнул чиновник.