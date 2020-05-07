Из Аргентины эвакуировали еще 9 украинцев

Из Аргентины в Украину удалось эвакуировать еще 9 граждан, которые не могли самостоятельно вернуться домой из-за закрытия авиационных путей. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

По его словам, именно турецкая сторона согласилась помочь эвакуировать украинских граждан. При этом шесть стран, которые направили самолеты в Аргентину за своими гражданами, отказались взять на борт украинцев.

"Наши посольства в Аргентине подготовили и согласовали список 9 украинцев, которые сегодня утром вылетели в Турцию... Со своей стороны, мы как посольство, гарантировали соблюдение прибывшими украинцами всех требований карантина", - отметил посол.

Также он добавил, что самолет направили в Стамбул. Оттуда генконсульство Украины организует дальнейший транзит граждан через Минск.

"В общем, усилиями посольства, генерального консульства Украины в Стамбуле, консульства в Анталии уже обеспечено возвращение более 3000 граждан Украины как из Турции, так и из других стран мира... Кроме того, мы регулярно еженедельно возвращаем украинцев сохранившимся паромным сообщением Карасу-Ильичевск", - резюмировал Андрей Сибига.

Фото: эвакуированные из Аргентины (facebook.com/andrij.sybiha)

Напомним, 6 мая около 100 украинцев вернулись из Германии эвакуационными рейсами. У одного из прибывших повышенной температуры не зафиксировали. Все пассажиры обязались находиться на самоизоляции.