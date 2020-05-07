З Аргентини евакуювали ще 9 українців

З Аргентини до України вдалося евакуювати ще 9 громадян, які не могли самостійно повернутися додому у зв'яку із закриттям авіаційних сполучень через коронавірус. Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

За його словами, саме турецька сторона погодилася допомогти евакуювати українських громадян. При цьому шість країн, які направили літаки до Аргентини за своїми громадянами, відмовились взяти на борт українців.

"Наші посольства в Аргентині підготували та погодили список 9 українців, які сьогодні вранці вилетіли до Туреччини... Зі свого боку, ми як посольство, прогарантували дотримання прибулими українцями всіх вимог карантину", - зазначив посол.

Також він додав, що літак був направлений до Стамбулу. Звідти генконсульство України організує подальший транзит громадян через Мінськ.

"Загалом, зусиллями посольства, генерального консульства України у Стамбулі, консульства в Анталії вже забезпечено повернення понад 3000 громадян України як з Туреччини, так і з інших країн світу... Крім того, ми регулярно щотижня повертаємо українців збереженим паромним сполученням Карасу-Іллічівськ", - резюмував Андрій Сибіга.

Фото: евакуйовані з Аргентини (facebook.com/andrij.sybiha)

Нагадаємо, 6 травня близько 100 українців повернулися з Німеччини евакуаційними рейсами. У жодного з прибулих підвищеної температури не зафіксували. Усі пасажири зобов’язалися перебувати на самоізоляції.