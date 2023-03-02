В Аргентині виникла пожежа на АЕС: 20 млн людей залишилися без світла

Більша частина Буенос-Айреса і кілька провінцій Аргентини залишилися без світла через пожежу, яка торкнулася атомної електростанції Atucha 1 і високовольтної ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Nacion.