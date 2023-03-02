В Аргентине возник пожар на АЭС: 20 млн человек остались без света

Большая часть Буэнос-Айреса и несколько провинций Аргентины остались без света из-за пожара, который затронул атомную электростанцию Atucha 1 и высоковольтную ЛЭП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Nacion .

Сообщается, что авария произошла вчера, 1 марта. Она затронула около 20 млн человек, или 40% от общего числа потребителей по всей Аргентине. В Министерстве энергетики заявили, что расследуют причины сбоев, в том числе на атомной электростанции.

В госкомпании Nucleoelectrica, отвечающей за эксплуатацию АЭС, подтвердили, что она не работает из-за "проблем с сетью". Восстановить работу станции планируют не раньше, чем через 48 часов.