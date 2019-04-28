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В Аргентине из-за забастовки отменили более 300 авиарейсов

Новости » Происшествия    28.04.2019 - 22:56
В Аргентине из-за забастовки отменили более 300 авиарейсов
Иллюстративное фото (twitter.com/altoyclaroweb)

Рейсы отменены из-за общенациональной забастовки в Аргентине

Аргентинский авиаперевозчик, который контролируется правительством, Aerolineas Argentinas в воскресенье сообщил, что они вынуждены отменить все запланированные рейсы на вторник, 30 апреля 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что отмена рейсов связана с общенациональной забастовкой профсоюзов, которые выступают против жесткой программы экономии президента страны Маурсио Макри. Этот 24-часовой перерыв в работе сможет закрыть большую часть экономики Аргенины, которая пострадала от рецессии и инфляции, что вызвана попытками Макри восстановить свой имидж в преддверии выборов, где он намерен идти на второй срок.

В заявлении авиакомпании сказано, что отмена рейсов затронет 350 авиаперевозок и 22 тыс. пассажиров. Также они добавили, что уже перенесли более 40% клиентов, которые пострадали от отмены.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Скандинавии из-за забастовки пилотов отменили еще более 1200 авиарейсов

Еще за день до этого авиакомпания SAS заявила об отмене 587 рейсов. Шведская конфедерация транспортных предприятий заявила, что она не может пойти на 13-процентное повышение заработной платы, которого требуют пилоты, так как учитывают их и без того "высокую среднюю заработную плату", но в ассоциации пилотов заявили, что не заработная плата была в центре внимания, а рабочие графики, так как у большинства пилотов компании сменные графики.

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