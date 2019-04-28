В Скандинавии из-за страйка пилотов отменили еще более 1200 авиарейсов

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Отменены рейсы на понедельник и вторник

Скандинавская авиакомпания SAS отменила еще 1213 рейсов, которые были запланированы на понедельник и вторник из-за страйка пилотов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В авиакомпании заявили, что забастовка пилотов затронет более 61 тыс. пассажиров в понедельник, которые не смогут попасть на 667 рейсов, а также 436 рейсов во вторник, которыми должны были воспользоваться 49 тыс. пассажиров.

"Мы глубоко сожалеем, что наши клиенты пострадали от продолжающейся пилотной забастовки, из-за чего SAS пришлось отменить рейсы в понедельник и вторник", - заявили в авиакомпании.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Скандинавии из-за страйка пилотов отменили более 500 рейсов. Шведская конфедерация транспортных предприятий заявила, что она не может пойти на 13-процентное повышение заработной платы, которого требуют пилоты, так как учитывают их и без того "высокую среднюю заработную плату", но в ассоциации пилотов заявили, что не заработная плата была в центре внимания, а рабочие графики, так как у большинства пилотов компании сменные графики.