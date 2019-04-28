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В Аргентині через страйк скасували понад 300 авіарейсів

Новини » Надзвичайні події    28.04.2019 - 22:56
В Аргентині через страйк скасували понад 300 авіарейсів
Ілюстративне фото (twitter.com/altoyclaroweb)

Рейси скасовані через загальнонаціональний страйк в Аргентині

Аргентинський авіаперевізник, який контролюється урядом, Aerolineas Argentinas у неділю повідомив, що вони змушені скасувати всі заплановані рейси на вівторок, 30 квітня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що скасування рейсів пов'язане з загальнонаціональним страйком профспілок, які виступають проти жорсткої програми економії президента країни Маурсіо Макрі. Ця 24-годинна перерва в роботі зможе закрити велику частину економіки Аргентини, яка постраждала від рецесії та інфляції, що викликана спробами Макрі відновити свій імідж напередодні виборів, де він має намір йти на другий термін.

У заяві авіакомпанії сказано, що скасування рейсів торкнеться 350 авіаперевезень і 22 тис. пасажирів. Також вони додали, що вже перенесли понад 40% клієнтів, які постраждали від скасування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Скандинавії через страйк пілотів скасували ще більше 1200 авіарейсів.

Ще за день до цього авіакомпанія SAS оголосила про скасування 587 рейсів. Шведська конфедерація транспортних підприємств заявила, що вона не може піти на 13-відсоткове підвищення заробітної плати, якої вимагають пілоти, так як враховують їх і без того високу середню заробітну плату", але в асоціації пілотів заявили, що не заробітна плата була в центрі уваги, а робочі графіки, так як у більшості пілотів компанії змінні графіки

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