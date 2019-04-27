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В Скандинавии из-за страйка пилотов отменили более 500 рейсов

Новости » Происшествия    27.04.2019 - 19:19
В Скандинавии из-за страйка пилотов отменили более 500 рейсов
Иллюстративное фото (twitter.com/thailandlivenws)

Страйк пилотов должен продлиться до конца выходных

Скандинавская авиакомпания SAS отменила 587 рейсов, которые были запланированы на воскресенье, из-за страйка пилотов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что пилоты компании объявили забастовку в пятницу, 26 апреля, когда ыли прерваны переговоры о заработной плате.

"Мы глубоко сожалеем о том, что наши клиенты пострадали от продолжающейся пилотной забастовки", - заявили в авиакомпании.

Они добавили, что забастовка пилотов должна продлиться до конца выходных.

Также в авиакомпании заявили, что приняли меры, среди которых предоставление беплатного питания пассажирам, что находятся в ожидании альтернативных рейсов в аэропортах по всей Скандинавии.

В то же время Шведская конфедерация транспортных предприятий заявила, что она не может пойти на 13-процентное повышение заработной платы, которого требуют пилоты, так как учитывают их и без того "высокую среднюю заработную плату". В ассоциации пилотов заявили, что не заработная плата была в центре внимания, а рабочие графики, так как у большинства пилотов компании сменные графики.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Берлине митингуют работники общественного транспорта. К протесту в немецкой столице присоединились водители автобусов, трамваев и машинисты поездов метро.

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