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В Аргентине покушались на депутата парламента, есть погибший

Новости » Происшествия    10.05.2019 - 06:20
В Аргентине покушались на депутата парламента, есть погибший
Фото: место покушения (Twitter/YosvanyteleSUR)

Депутат ранен, его колега от полученных травмпогиб

В аргентинской столице Буэнос-Айресе произошло покушение на депутата Гектора Оливареса, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что 9 мая депутат партии Аргентинское радикальное гражданское общество (UCR) прогуливался со своим коллегой Мигелем Марсело Ядоном, когда произошли выстрелы.

Вооруженные подозреваемые ранили депутата три раза. 61-летний Оливарес был доставлен в больницу. Его же коллега от полученных ранений скончался.

У полиции уже есть информация, что машину: в которой прятались напдавшие, припарковали за полчаса до этого покушения.

"Они ждали Оливареса, поскольку что он каждый день выходил гулять в это место с коллегой Ядоном", - добавили  правоохранители, не назвав прадполагаемых мотивов покушения.

Напомним, 5 мая корреспондент "Настоящего Времени" в Киеве Владимир Рунец был ранен из огнестрельного оружия.

А 28 апреля правоохранитель, находясь в поселке Опошня, Зеньковского района, бросил в сторону 64-летней женщины гранату, в результате чего женщина получила ранения. Инцидент квалифицирован как покушение.

 

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