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Ранившего нардепа стрелка отправили в СИЗО

Новости » Происшествия    08.05.2019 - 14:16
Ранившего нардепа стрелка отправили в СИЗО
Фото: Александр Урбанский (УНИАН)

В доме стрелка провели обыск

Мужчину, который вечером 7 мая стрелял из травматического пистолета в депутата Верховной рады Александра Урбанского, задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины и доставили в Одесский следственный изолятор. Об этом заявил советник главы Одесского главка Нацполиции Руслан Форостяк, передает "Укринформ".

В частном доме стрелка провели обыск.

"Стрелка, который вечером 7 мая ранил в ногу из травматического пистолета народного депутата Александра Урбанского, доставили в Одесский следственный изолятор. При обыске в его частном доме обнаружены четыре единицы огнестрельного охотничьего оружия, правонарушитель коллекционировал. Начато следствие по признакам ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - заявил советник.

Пострадавший, который получил проникающее ранение в ногу, отказался от госпитализации.

Напомним, полиция Одессы сообщает, что во время конфликта с директором отеля народный депутат Украины получил огнестрельное ранение ноги. Местное издание "Думская" сообщало, что стреляли в нардепа Александра Урбанского. Брат нардепа рассказал, что нападение не связано с парламентской деятельностью Урбанского.

Ранее РБК-Украина сообщало, что экс-депутата Сумского городского совета и бывшего председателя земельной комиссии Анатолия Жука застрелили на дворе его собственного дома. Отметим, погибший был депутатом городского совета, возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов Сумского городского совета. В 2014 году баллотировался на пост мэра.

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