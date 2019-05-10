ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Аргентині вчинили замах на депутата парламенту, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    10.05.2019 - 06:20
В Аргентині вчинили замах на депутата парламенту, є загиблий

Депутат поранений, його колега від отриманих травмпогіб

В аргентинській столиці Буенос-Айресі стався замах на депутата Гектора Олівареса, в результаті чого загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Відзначається, що 9 травня депутат партії Аргентинське радикальне громадянське суспільство (UCR) прогулювався зі своїм колегою Мігелем Марсело Ядоном, коли пролунали постріли.

Озброєні підозрювані поранили депутата три рази. 61-річний Оліварес був доставлений в лікарню. Його ж колега від отриманих поранень помер. У поліції вже є інформація, що машину, в якій ховалися нападники, припаркували за півгодини до цього замаху.

"Вони чекали Олівареса, оскільки що він щодня виходив гуляти в це місце з колегою Ядоном", - додали правоохоронці, не назвавши прадполагаемих мотивів замаху.

Нагадаємо, 5 травня кореспондент "Справжнього Часу" в Києві Володимир Рунец був поранений з вогнепальної зброї.

А 28 квітня правоохоронець, перебуваючи в селищі Опішне, Зіньківського району, кинув у бік 64-річної жінки гранату, в результаті чого жінка отримала поранення. Інцидент кваліфіковано як замах.

У Лондоні сталася стрілянина в мечеті В Одесі стріляли у нардепа
Новини України замахСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся