В Аргентині вчинили замах на депутата парламенту, є загиблий

Депутат поранений, його колега від отриманих травмпогіб

В аргентинській столиці Буенос-Айресі стався замах на депутата Гектора Олівареса, в результаті чого загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Відзначається, що 9 травня депутат партії Аргентинське радикальне громадянське суспільство (UCR) прогулювався зі своїм колегою Мігелем Марсело Ядоном, коли пролунали постріли.

Озброєні підозрювані поранили депутата три рази. 61-річний Оліварес був доставлений в лікарню. Його ж колега від отриманих поранень помер. У поліції вже є інформація, що машину, в якій ховалися нападники, припаркували за півгодини до цього замаху.

"Вони чекали Олівареса, оскільки що він щодня виходив гуляти в це місце з колегою Ядоном", - додали правоохоронці, не назвавши прадполагаемих мотивів замаху.

Нагадаємо, 5 травня кореспондент "Справжнього Часу" в Києві Володимир Рунец був поранений з вогнепальної зброї.

А 28 квітня правоохоронець, перебуваючи в селищі Опішне, Зіньківського району, кинув у бік 64-річної жінки гранату, в результаті чого жінка отримала поранення. Інцидент кваліфіковано як замах.