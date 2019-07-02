ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Аргентині у ДТП з автобусом загинули 15 осіб

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 04:18
В Аргентині у ДТП з автобусом загинули 15 осіб
Ілюстративне фото (lanacion.com.ar)

Ще близько 40 пасажирів отримали поранення

В аргентинській провінції Тукуман в результаті ДТП за участю автобуса загинули щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Todo Noticias.

Водій і його змінник були затримані за запитом прокуратури. Обидва були госпіталізовані після аварії з легкими травмами. Всього постраждали близько 40 осіб.

Повідомляється, що автобус перекинувся на повороті. У момент аварії був сильний туман. Водій, за попередніми даними, не впорався з керуванням із-за поганої видимості.

Пасажирами автобуса були переважно пенсіонери, які прямували в курортне місто Термас-де-Ріо-Ондо, де розташовані термальні джерела.

Раніше повідомлялося, що на півночі Індії після того, як пасажирський автобус з'їхав з дороги в ущелині, загинули щонайменше 44 людини.

РБК-Україна писало, що у Венесуелі стався ДТП за участю автобуса, прямував з міста Сан Крістобаль у Маракайбо, в результаті якого загинули 16 людей.

У Харкові в результаті ДТП постраждали 4 людей У Запорізькій обл. внаслідок ДТП загинули двоє людей
Новини України ДТПАргентина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся