Аргентина не зможе закупити російський СПГ через західні санкції проти Кремля

За його словами, державний банк Banco de la Nacion Argentina не приймає оплату за паливо через санкції, пов'язані з війною РФ проти України.

"Мадридське відділення банку не платить за операції з російськими посередниками", - сказав Герес.

Раніше цього тижня міністр економіки Аргентини Серхіо Масса заявив, що влада заблокувала доставку через санкції, хоча у країни немає обмежень проти Росії.

Роль компанії Gunvor у закупівлі російського СПГ

Enarsa придбала партію СПГ на суму 38,55 млн доларів у Gunvor Group Ltd. Герез сказав, що Gunvor не уточнила, що поставка була з Росії. Gunvor же заявляє, що контрагент був проінформований і знав про походження продукту відповідно до договірних угод.

"Рішення європейського банку запровадити самосанкції не має відношення до законності угоди або правової політики Аргентини щодо Росії", - поскаржився постачальник.

Bloomberg пише, що чим довше вантаж перебуває на воді, тим більшим є ризик того, що частина його буде втрачена через природне википання палива. Крім того, з моменту купівлі спотові ціни на СПГ впали, що може створити додаткові ризики для Gunvor.

Компанія має довгостроковий контракт на купівлю СПГ у російського ПАТ "Новатек" . Наприкінці червня судно Flex Artemis, що належить трейдеру, завантажило паливо шляхом перевалки в порту Монтуар у Франції.

Складнощі у світі під час купівлі СПГ із Росії

Bloomberg пише, що цей інцидент підкреслює складність і протиріччя, пов'язані із закупівлею СПГ у Росії, який багато країн продовжують імпортувати.

"По всьому світу країни борються за надхолоджене паливо, щоб зміцнити свою енергетичну безпеку, але проблема оплати за нього стає дедалі складнішою", - йдеться в матеріалі.

Санкції США та їхніх союзників відрізали деякі з провідних банків РФ від світової фінансової системи. Багато компаній і країни самостійно уникають російських операцій, щоб уникнути ризику бути покараними.

Позиція Аргентини щодо питання війни РФ проти України

Країна не підтримала РФ та її вторгнення, Аргентина регулярно просувала ідеї дипломатичного закінчення війни.

Раніше міністр закордонних справ Аргентини Сантьяго Каф'єро заявляв, що вторгнення Росії в Україну має припинитися і воно не лише дестабілізувало світ, а й вплинуло на ціни в Аргентині.

Також у лютому Аргентина відправляла літак із гуманітарною допомогою для України. В цю допомогу, зокрема, увійшли ліки, які пожертвувала аргентинська фармацевтична компанія.