Аргентина не сможет закупить российский СПГ из-за западных санкций против Кремля

По его словам, государственный банк Banco de la Nacion Argentina не принимает оплату за топливо из-за санкций, связанных с войной РФ против Украины.

"Мадридское отделение банка не платит за операции с российскими посредниками", - сказал Герес.

Ранее на этой неделе министр экономики Аргентины Серхио Масса заявил, что власти заблокировали доставку из-за санкций, хотя у страны нет ограничений против России.

Роль компании Gunvor в закупке российского СПГ

Enarsa приобрела партию СПГ на сумму 38,55 млн долларов у Gunvor Group Ltd. Герез сказал, что Gunvor не уточнила, что поставка была из России. Gunvor же заявляет, что контрагент был проинформирован и знал о происхождении продукта в соответствии с договорными соглашениями.

"Решение европейского банка ввести самосанкции не имеет отношения к законности сделки или правовой политики Аргентины в отношении России", - пожаловался поставщик.

Bloomberg пишет, что чем дольше груз находится на воде, тем больше риск того, что часть его будет потеряна из-за естественного выкипания топлива. Кроме того, с момента покупки спотовые цены на СПГ упали, что может создать дополнительные риски для Gunvor.

Компания имеет долгосрочный контракт на покупку СПГ у российского ПАО "Новатэк". В конце июня судно Flex Artemis, принадлежащее трейдеру, загрузило топливо путем перевалки в порту Монтуар во Франции.

Сложности в мире при покупке СПГ из России

Bloomberg пишет, что этот инцидент подчеркивает сложность и противоречия, связанные с закупкой СПГ у России, который многие страны продолжают импортировать.

"По всему миру страны борются за сверххолодное топливо, чтобы укрепить свою энергетическую безопасность, но проблема оплаты за него становится все сложнее", - говорится в материале.

Санкции США и их союзников отрезали некоторые из ведущих банков РФ от мировой финансовой системы. Многие компании и страны самостоятельно избегают российских операций, чтобы избежать риска быть наказанными.

Позиция Аргентины по вопросу войны РФ против Украины

Страна не поддержала РФ и ее вторжение, Аргентина регулярно продвигала идеи дипломатического окончания войны.

Ранее министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявлял, что вторжение России в Украину должно прекратиться и оно не только дестабилизировало мир, но и повлияло на цены в Аргентине.

Также в феврале Аргентина отправляла самолет с гуманитарной помощью для Украины. В эту помощь, в частности, вошли лекарства, пожертвованные аргентинской фармацевтической компанией.