Аргентина заборонила в'їзд чиновникам з Венесуели

Фото: прапор Аргентини (з відкритих джерел)

Дія угоди про безвізовий в'їзд для дипломатів і чиновників призупинена

Влада Аргентини прийняла рішення заборонити високопоставленим чиновникам з Венесуели в'їзд на територію країни. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу аргентинського МЗС.

Так, в заяві відомства йдеться, що уряд Аргентини поінформував Каракас про рішення призупинити дії угоди про безвізовий в'їзд для дипломатів і чиновників.

"Засуджуючи розрив конституційного ладу і верховенства закону у Венесуелі, Аргентина оголошує про своє повне визнання національної асамблеї як єдино демократично обраного органу в цій країні", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, 9 січня влада Перу заборонила в'їзд на територію країни 100 чиновникам з Венесуели, в тому числі президенту країни Ніколасу Мадуро. У список увійшли міністри, губернатори, судді, пов'язані з владою бізнесмени і деякі члени сімей чиновників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ніколас Мадуро вступив на посаду президента Венесуели на 2019-2025 роки.