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Аргентина та Бразилія синхронно осоромилися у відборі до ЧС-2026: відео

Фото: Ліонель Мессі батьківщині не допоміг (twitter.com/Argentina)
Автор: Антон Федорців

Інтрига в боротьбі за путівки на чемпіонат світу 2026 року від Південної Америки закрутилася з новою силою після несподіваних поразок національних команд Аргентини та Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

ЧС-2026, кваліфікація, Південна Америка

Аргентина – Уругвай – 0:2

Голи: Араухо, 41, Нуньєс, 87

Колумбія – Бразилія – 2:1

Голи: Діас, 75, 79 – Мартінеллі, 4

 

 

 

Чемпіони світу вдома отримали гучний ляпас від Уругваю. Підопічні Марсело Б'єлси покарали аргентинців голом під завісу кожного з таймів. Перед перервою Араухо вчасно підключився до атаки та влучно пробив у дотик після прострілу Віньї. Натомість Нуньєс за лічені хвилини до фінального свистка реалізував вихід віч-на-віч із кіпером у контратаці. Для Мессі та компанії поразка стала першою у відборі.

 

 

 

Натомість вдруге поспіль програли бразильці. Цього разу пентакампеони зазнали невдачі в Барранкільї. Спершу все складалося для "селесао" непогано – Мартінеллі в дебюті з кількох метрів відправив м'яч у сітку після вривання Вінісіуса. Та в другій половині слово взяв Діас. На емоціях від звільнення батька з полону 178-сантиметровий вінгер двічі покарав Бразилію головою.

 

 

Прем'єрну перемогу в кваліфікації здобула збірна Болівії. "Зелені" якраз дебютували з екс-тренером "Шахтаря" Заго на чолі. Болівійським героєм у протистоянні з Перу став атакувальний хавбек Вака. У першому таймі він в оточенні оборонців розрядив гармату з кута штрафного, а в другому – елегатно поклав у дальній кут із лінії карної зони.

Збірна Аргентини залишилася лідером відбору, маючи в активі 12 очок. Поближче до "альбіселесте" підібрався Уругвай (10 пунктів). Тим часом Бразилію (7 очок) обійшла і Колумбія (9), і Венесуела (8). Замкнула топ-6 збірна Еквадору (5 пунктів).

До слова, юнацька збірна Бразилії встановила рекорд чемпіонатів світу за ударами в напрямку воріт.

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