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Збірна Бразилії завдала 81 удар за матч юнацького Мундіалю: відео тотального знищення

Джакарта, Вівторок 14 листопада 2023 16:00
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Збірна Бразилії завдала 81 удар за матч юнацького Мундіалю: відео тотального знищення Фото: "Селесао" не помітили опонентів із Тихого океану (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорців

Бразильська юнацька команда провела феноменальний поєдинок проти збірної Нової Каледонії U-17 на чемпіонаті світу в Індонезії, відвантаживши у ворота суперника 9 голів із восьми десятків ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Opta Sports.

ЧС-2023, група C, 2-й тур

Бразилія U-17 – Нова Каледонія U-17 – 9:0

Голи: Раян Вітор, 28, 51 (пенальті), Естевау, 39, Луїгі, 44, Ногейра, 46, 86, 90+4, Вітор Реїс, 56, Жоау Віктор, 61

Після фіаско з Англією на старті групового етапу (0:10) новокаледонці проти збірної Бразилії протрималися майже півгодини. Утім, ще до перерви зусиллями Раяна Вітора, Естевау та Луїгі "селесао" зробили рахунок розгромним. У другому ж таймі побиття продовжилося.

Бразильці оформили ще шість м'ячів. Зокрема, голами відзначилися Ногейра (хет-трик), Раян Вітор із пенальті, Вітор Реїс і Жоау Віктор. Для латиноамериканців ця перемога стала першою на Мундіалі U-17, оскільки на старті турніру вони несподівано поступилися збірній Ірану (2:3).

Окрім того, Бразилія U-17 встановила новий орієнтир за атакувальним потенціалом. За 90 з хвостиком хвилин підопічні Феліпе Леаля завдали 81 (!) удар у напрямку воріт юнацької збірної Нової Каледонії. Попередній рекорд змагань тримався з 2013 року, коли Кот-д'Івуар шокував новозеландців (42 удари).

Проте, навіть такий перформанс наразі не гарантував бразильській команді участь в плей-офф ЧС-2023. У третьому турі групового етапу "селесао" як мінімум потрібно буде не програти Англії U-17. Якщо ж "Три леви" зіграють унічию з іранцями, то Бразилію U-17 влаштовуватиме лише перемога над британцями.

До слова, раніше пригадали найстарших володарів "Золотого м'яча" з Мессі в топ-5.

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