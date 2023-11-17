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Аргентина и Бразилия синхронно оконфузились в отборе к ЧМ-2026: видео

Фото: Лионель Месси родине не помог (twitter.com/Argentina)
Автор: Антон Федорцив

Интрига в борьбе за путевки на чемпионат мира 2026 г. от Южной Америки завертелась с новой силой после неожиданных поражений национальных команд Аргентины и Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

ЧМ-2026, квалификация, Южная Америка

Аргентина – Уругвай – 0:2

Голы: Араухо, 41, Нуньес, 87

Колумбия – Бразилия – 2:1

Голы: Диас, 75, 79 – Мартинелли, 4

 

 

 

Чемпионы мира дома получили громкую пощечину от Уругвая. Подопечные Марсело Бьелсы наказали аргентинцев голом под занавес каждого из таймов. Перед перерывом Араухо вовремя подключился к атаке и точно пробил после прострела Виньи. Нуньес же за считанные минуты до финального свистка реализовал выход один на один с кипером в контратаке. Для Месси и компании поражение стало первым в отборе.

 

 

 

Зато второй раз подряд проиграли бразильцы. В этот раз пентакампеоны потерпели неудачу в Барранкилье. Сначала все складывалось для "селесао" неплохо – Мартинелли в дебюте с нескольких метров отправил мяч в сетку после врывания Винисиуса. Но во второй половине слово взял Диас. На эмоциях от освобождения отца из плена 178-сантиметровый вингер дважды наказал Бразилию головой.

 

 

Премьерную победу в квалификации одержала сборная Боливии. "Зеленые" как раз дебютировали с экс-тренером "Шахтера" Заго во главе. Боливийским героем в противостоянии с Перу стал атакующий хавбек Вака. В первом тайме он в окружении защитников разрядил пушку с угла штрафной, а во втором – элегатно уложил в дальний угол с линии площадки.

Сборная Аргентины осталась лидером отбора, имея в активе 12 очков. Поближе к "альбиселесте" подобрался Уругвай (10 пунктов). Тем временем Бразилию (7 очков) обошла и Колумбия (9), и Венесуэла (8). Замкнула топ-6 сборная Эквадора (5 пунктов).

К слову, юношеская сборная Бразилии установила рекорд чемпионатов мира по ударам в сторону ворот.

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