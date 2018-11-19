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Аргентина не сможет поднять обломки затонувшей подлодки

Новости » Происшествия    19.11.2018 - 06:23
Аргентина не сможет поднять обломки затонувшей подлодки
Фото: затонувшая в Аргентине субмарина (twitter.com/Armada_Arg)

Глава аргентинского Минобороны заявил, что это технически невозможно

Аргентинские власти не собираются поднимать обломки пропавшей год назад и обнаруженной в ноябре 2018 подводной лодки ARA San Juan. Об этом сообщил министр обороны Аргентины Оскар Агуад, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Глава Минобороны объяснил, что у Аргентины "нет технических возможностей" для поднятия подлодки.

"Вероятно, в целом мире не существует технологии, чтобы поднять 2300 тонн с глубины 900 метров", - уточнил Агуад.

В то же время Военно-морские силы Аргентины опубликовали в Twitter первые фото подлодки San Juan, найденной через год после исчезновения.

Напомним, подлодка San Juan пропала 15 ноября 2017 года с 44 членов экипажа на борту. К поисковой операции были привлечены корабли и самолеты, однако спасательная операция была официально прекращена 1 декабря 2017 года, не выявив следов пропавшего судна.

В конце прошлой недели аргентинские ВМС сообщили об обнаружении затонувшей на глубине 800 метров подлодки.

 

 

 

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Новости Украины Аргентинаподводная лодка
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