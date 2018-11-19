Аргентина не сможет поднять обломки затонувшей подлодки

Фото: затонувшая в Аргентине субмарина (twitter.com/Armada_Arg)

Глава аргентинского Минобороны заявил, что это технически невозможно

Аргентинские власти не собираются поднимать обломки пропавшей год назад и обнаруженной в ноябре 2018 подводной лодки ARA San Juan. Об этом сообщил министр обороны Аргентины Оскар Агуад, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Глава Минобороны объяснил, что у Аргентины "нет технических возможностей" для поднятия подлодки.

"Вероятно, в целом мире не существует технологии, чтобы поднять 2300 тонн с глубины 900 метров", - уточнил Агуад.

В то же время Военно-морские силы Аргентины опубликовали в Twitter первые фото подлодки San Juan, найденной через год после исчезновения.

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z — Armada Argentina (@Armada_Arg) November 18, 2018

Напомним, подлодка San Juan пропала 15 ноября 2017 года с 44 членов экипажа на борту. К поисковой операции были привлечены корабли и самолеты, однако спасательная операция была официально прекращена 1 декабря 2017 года, не выявив следов пропавшего судна.

В конце прошлой недели аргентинские ВМС сообщили об обнаружении затонувшей на глубине 800 метров подлодки.