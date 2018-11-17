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ВМС Аргентины сообщили об обнаружении пропавшей субмарины San Juan

Новости » Происшествия    17.11.2018 - 09:27
ВМС Аргентины сообщили об обнаружении пропавшей субмарины San Juan
Фото: затонувшая в Аргентине субмарина (twitter.com/Armada)

Военную субмарину San Juan обнаружили на глубине 800 метров

Пропавшая в ноябре прошлого года аргентинская подлодка San Juan обнаружена затонувшей на глубине 800 метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Военно-морских сил Аргентины.  

Сообщается, что подлодку обнаружили на глубине 800 метров в ходе поисковой операции, которую проводила американская компания Ocean Infinity. Поиски проходили с помощью дистанционно управляемого аппарата.

Напомним, связь с подлодкой San Juan пропала 15 ноября 2017 года. На борту субмарины находились 44 человека. К поисковой операции были привлечены корабли и самолеты, аргентинские власти сообщали, что у команды подлодки было достаточно продовольствия, чтобы провести в море несколько дней.

Однако спасательная операция была официально прекращена 1 декабря 2017 года. По словам представителей ВМС, время поиска экипажа подлодки было превышено в два раза от планируемого. За 15 дней операции военные и спасатели из 18 стран не смогли выявить никаких следов пропавшей субмарины. 5 декабря 2017 года официально признали гибель экипажа подводной лодки. 


 

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