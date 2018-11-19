Аргентина не зможе підняти уламки затонулого корабля

Фото: затонула в Аргентині субмарина (twitter.com/Armada_Arg)

Глава аргентинського Міноборони заявив, що це технічно неможливо

Аргентинська влада не має наміру піднімати уламки зниклого рік тому і виявленого в листопаді 2018 підводного човна ARA San Juan. Про це повідомив міністр оборони Аргентини Оскар Агуад, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Глава Міноборони пояснив, що у Аргентини "немає технічних можливостей" для підняття підводного човна.

"Мабуть, у цілому світі не існує технології, щоб підняти 2300 тонн з глибини 900 метрів", - уточнив Агуад.

Водночас Військово-морські сили Аргентини опублікували в Twitter перші фото підводного човна San Juan, знайденого через рік після зникнення.

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z — Armada Argentina (@Armada_Arg) November 18, 2018

Нагадаємо, підводний човен San Juan зник 15 листопада 2017 року із 44 членів екіпажу на борту. До пошукової операції були залучені кораблі і літаки, проте рятувальна операція була офіційно припинена 1 грудня 2017 року, не виявивши слідів зниклого судна.

Наприкінці минулого тижня аргентинські ВМС повідомили про виявлення затонулого на глибині 800 метрів підводного човна.