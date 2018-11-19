ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Аргентина не зможе підняти уламки затонулого корабля

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 06:23
Аргентина не зможе підняти уламки затонулого корабля
Фото: затонула в Аргентині субмарина (twitter.com/Armada_Arg)

Глава аргентинського Міноборони заявив, що це технічно неможливо

Аргентинська влада не має наміру піднімати уламки зниклого рік тому і виявленого в листопаді 2018 підводного човна ARA San Juan. Про це повідомив міністр оборони Аргентини Оскар Агуад, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Глава Міноборони пояснив, що у Аргентини "немає технічних можливостей" для підняття підводного човна.

"Мабуть, у цілому світі не існує технології, щоб підняти 2300 тонн з глибини 900 метрів", - уточнив Агуад.

Водночас Військово-морські сили Аргентини опублікували в Twitter перші фото підводного човна San Juan, знайденого через рік після зникнення.

Нагадаємо, підводний човен San Juan зник 15 листопада 2017 року із 44 членів екіпажу на борту. До пошукової операції були залучені кораблі і літаки, проте рятувальна операція була офіційно припинена 1 грудня 2017 року, не виявивши слідів зниклого судна.

Наприкінці минулого тижня аргентинські ВМС повідомили про виявлення затонулого на глибині 800 метрів підводного човна.

 

 

 

ВМС Аргентини повідомили про виявлення зниклої субмарини San Juan У США спустили на воду два нових ударних атомних підводних човнів
Новини України Аргентинаподводная лодка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся