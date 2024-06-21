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Аргентина з рекордом Мессі переграла збірну Канади на старті Копа Амеріка: відео

Фото: Хуліан Альварес відкрив рахунок у зустрічі (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорців

Збірна Аргентини здолала національну команду Канади на груповому етапі Кубка Америки 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Копа Амеріка-2024, група A, 1-й тур

Аргентина – Канада – 2:0

Голи: Альварес, 49, Л. Мартінес, 88

 

 

 

"Кленові листки" протрималися цілий тайм проти чемпіонів світу. Канадці в першій половині програли контроль м'яча, але за гостротою у нападі навряд поступилися "альбіселесте". Утім, обидві команди пішли на перерву без голів.

На старті ж другої половини Аргентина повела в рахунку. Мессі розрізною передачею вивів Макаллістера на голкіпера, той прокинув м'яч повз Крепо та впав після контакту з воротарем. Однак, на підбиранні опинився Альварес і відправив м'яч у порожні ворота.

Подвоїли перевагу "альбіселесте" під завісу поєдинку. Творцем забитого м'яча знову став Мессі. Він черговим класним пасом вивів Мартінеса на побачення з Крепо, а той холоднокровно переграв кіпера та встановив остаточний результат.

Мессі ще й оновив рекорд Копа Амеріка за кількістю зіграних матчів. Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" зіграв 35 поєдинків і випередив чилійця Серхіо Лівінгстона, який грав у середині XX сторіччя. Цьогорічний турнір – сьомий у кар'єрі аргентинця.

До слова, раніше зібрали оновлені рекорди Євро-2024 в спеціальній підбірці.

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МессиЗбірна Аргентини