RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Аргентина с рекордом Месси обыграла сборную Канады на старте Копа Америка: видео

Фото: Хулиан Альварес открыл счет во встрече (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Аргентины одолела национальную команду Канады на групповом этапе Кубка Америки 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Копа Америка-2024, группа A, 1-й тур

Аргентина – Канада – 2:0

Голы: Альварес, 49, Л. Мартинес, 88

 

 

 

"Кленовые листья" продержались целый тайм против чемпионов мира. Канадцы в первой половине проиграли контроль мяча, но по остроте в нападении вряд ли уступили "альбиселесте". Впрочем, обе команды ушли на перерыв без голов.

На старте второй половины Аргентина повела в счете. Месси разрезной передачей вывел Макаллистера на голкипера, тот пробросил мяч мимо Крепо и упал после контакта с вратарем. Однако на подборе оказался Альварес и отправил мяч в пустые ворота.

Удвоили преимущество "альбиселесте" под занавес поединка. Творцом забитого мяча снова стал Месси. Он очередным классным пасом вывел Мартинеса на свидание с Крепо, а тот хладнокровно переиграл кипера и установил окончательный результат.

Месси еще и обновил рекорд Копа Америка по количеству сыгранных матчей. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" сыграл 35 поединков и опередил чилийца Серхио Ливингстона, игравшего в середине XX века. Нынешний турнир – седьмой в карьере аргентинца.

К слову, ранее собрали обновленные рекорды Евро-2024 в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МессиСборная Аргентины