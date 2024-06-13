Аргентина приєдналася до "Рамштайну" для допомоги Україні

"Підтримка України збільшується. І тому я вітаю зусилля Аргентини як нового члена Контактної групи. Вітаю вас тут сьогодні з нами", - заявив глава Пентагону.

Нагадаємо, сьогодні, 13 червня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі проходить 23 засідання у форматі "Рамштайн" для допомоги України. На зустрічі присутній міністр оборони України Рустем Умєров.

Також сьогодні відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО. Що відомо про чергову зустріч у форматі "Рамштайн" - у матеріалі РБК-Україна.