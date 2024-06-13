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Аргентина приєдналася до "Рамштайну" для допомоги Україні

Фото: Аргентина приєдналася до "Рамштайну" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Аргентина приєдналася до Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Учасниками формату є близько 50 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони США Ллойда Остін під час відкриття засідання у форматі "Рамштайн".

"Підтримка України збільшується. І тому я вітаю зусилля Аргентини як нового члена Контактної групи. Вітаю вас тут сьогодні з нами", - заявив глава Пентагону.

Нагадаємо, сьогодні, 13 червня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі проходить 23 засідання у форматі "Рамштайн" для допомоги України. На зустрічі присутній міністр оборони України Рустем Умєров. 

Також сьогодні відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО. Що відомо про чергову зустріч у форматі "Рамштайн" - у матеріалі РБК-Україна.

 

Допомога Аргентини

Варто зазначити, що Аргентина почала активніше підтримувати Україну після переобрання президента. Новий лідер країни Хав'єр Мілей зустрічався з президентом України Володимир Зеленський та пообіцяв підтримку. На прохання Зеленського Мілей також візьме участь у саміті миру.

За даними Financial Times, Аргентина передала Україні гелікоптери Мі-171Е, куплені в Росії.

Також, за інформацією ЗМІ, Аргентина обговорює з Францією передачу Україні літаків Super Etendard, які не використовуються через ембарго Британії.

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