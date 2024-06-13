Аргентина присоединилась к "Рамштайну" для помощи Украине

Аргентина присоединилась к Контактной группе по обороне Украины в формате "Рамштайн". Участниками формата являются около 50 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остин во время открытия заседания в формате "Рамштайн".
"Поддержка Украины увеличивается. И потому я приветствую усилия Аргентины как нового члена Контактной группы. Поздравляю вас здесь сегодня с нами", - заявил глава Пентагона.
Напомним, сегодня, 13 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит 23 заседание в формате "Рамштайн" для помощи Украины. На встрече присутствует министр обороны Украины Рустем Умеров.
Также сегодня состоится встреча Совета Украина-НАТО. Что известно об очередной встрече в формате "Рамштайн" - в материале РБК-Украина.
Следует отметить, что Аргентина стала активнее поддерживать Украину после переизбрания президента. Новый лидер страны Хавьер Милей встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал поддержку. По просьбе Зеленского Милей также примет участие в саммите мира.
По данным Financial Times, Аргентина передала Украине вертолеты Ми-171Е, купленные у России.
Также, по информации СМИ, Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине самолетов Super Etendard, не используемых из-за эмбарго Британии.
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