Аргентина присоединилась к "Рамштайну" для помощи Украине

"Поддержка Украины увеличивается. И потому я приветствую усилия Аргентины как нового члена Контактной группы. Поздравляю вас здесь сегодня с нами", - заявил глава Пентагона.

Напомним, сегодня, 13 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит 23 заседание в формате "Рамштайн" для помощи Украины. На встрече присутствует министр обороны Украины Рустем Умеров.

Также сегодня состоится встреча Совета Украина-НАТО. Что известно об очередной встрече в формате "Рамштайн" - в материале РБК-Украина.