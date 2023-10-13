Аргентина переграла Парагвай, Бразилія зганьбилася з Венесуелою у відборі до ЧС-2026

ЧС-2026, кваліфікація, Південна Америка

Аргентина – Парагвай – 1:0

Гол: Отаменді, 3

Бразилія – Венесуела – 1:1

Голи: Габріел, 50 – Бельйо, 85

Аргентинці забили швидкий м'яч збірній Парагваю. На 3-й хвилині "альбіселесте" скористалися стандартом. Де Пауль подав кутовий з лівого флангу на дальній бік штрафного майданчика, а там центрбек Отаменді розкішним ударом з льоту поклав м'яч у сітку. Цього гола чемпіонам світу вистачило для третьої перемоги поспіль у відборі.

Натомість бразильська збірна вперше втратила очки. У протистоянні з Венесуелою пентакампеони відкрили рахунок на старті другої половини. Габріел головою замкнув навіс Неймара з кутового. Утім, розвинути свій успіх бразильці не змогли. Натомість "червоно-винні" відігралися на 85-й хвилині – Бельйо виконав бісіклету з меж штрафного після пасу Северіно.

Найрезультативнішим матчем вечора стала зустріч Колумбії та Уругваю (2:2). Перші двічі виходили вперед у Барранкільї зусиллями Хамеса та Урібе, але гості двічі відігралися. За "чарруа" забили Олівера та Нуньєс. Натомість чилійці вдома розібралися з Перу (2:0), а збірна Еквадору на виїзді переграла болівійців (2:1).

Як наслідок, збірна Аргентини стала одноосібним лідером турніру (9 очок). Далі йдуть Бразилія (7 пунктів), Колумбія (5), Уругвай, Чилі, Венесуела (по 4). Досі без набраних очок лише збірна Болівії.