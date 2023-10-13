Аргентина обыграла Парагвай, Бразилия опозорилась с Венесуэлой в отборе к ЧМ-2026

ЧМ-2026, квалификация, Южная Америка

Аргентина – Парагвай – 1:0

Гол: Отаменди, 3

Аргентинцы забили быстрый мяч сборной Парагвая. На 3-й минуте "альбиселесте" воспользовались стандартом. Де Пауль подал угловой с левого фланга на дальнюю сторону штрафной, а там центрбек Отаменди роскошным ударом с лета уложил мяч в сетку. Этого гола чемпионам мира хватило для третьей победы подряд в отборе.

Зато бразильская сборная впервые потеряла очки. В противостоянии с Венесуэлой пентакампеоны открыли счет на старте второй половины. Габриэл головой замкнул навес Неймара с углового. Впрочем, развить свой успех бразильцы не смогли. В свою очередь "красно-винные" отыгрались на 85-й минуте – Бельо выполнил бисиклету из пределов штрафной после паса Северино.

Как следствие, сборная Аргентины стала единоличным лидером турнира (9 очков). Далее следуют Бразилия (7 пунктов), Колумбия (5), Уругвай, Чили, Венесуэла (по 4). До сих пор без набранных очков только сборная Боливии.