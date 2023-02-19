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Аргентина направила в Україну партію гумдопомоги

Фото: Аргентина направила в Україну партію гумдопомоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Новий літак із гуманітарною допомогою для України відправився з Аргентини до Польщі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Аргентини .

Керівництво Агентства з міжнародного співробітництва та гуманітарної допомоги Аргентини, яке перебуває у підпорядкуванні МЗС та керується Сабіною Фредерік, сприяло у відправленні 12-ї партії допомоги українцям, які постраждали від війни.

За словами МЗС, партію гуманітарної допомоги зібрала українська діаспора, яка мешкає в Аргентині.

До неї, зокрема, увійшли ліки, які пожертвувала аргентинська фармацевтична компанія. З Польщі гуманітарну допомогу мають доставити до Києва.

Раніше президенти Аргентини та Колумбії Альберто Фернандес та Густаво Петро виступили за активізацію заходів щодо досягнення припинення вогню в Україні. На їхню думку, для цього необхідно "подвоїти дипломатичні зусилля".

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Аргентина