Аргентина направила в Украину партию гумпомощи

Руководство Агентства по международному сотрудничеству и гуманитарной помощи Аргентины, которое находится в подчинении МИД и управляется Сабиной Фредерик, оказало содействие в отправке 12-й партии помощи украинцам, пострадавшим от войны.

По словам МИД, партию гуманитарной помощи собрала украинская диаспора, живущая в Аргентине.

В нее, в частности, вошли лекарства, которые пожертвовала аргентинская фармацевтическая компания. Из Польши гуманитарную помощь должны доставить в Киев.

Ранее президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня в Украине. По их мнению, для этого необходимо "удвоить дипломатические усилия".

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