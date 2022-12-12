Аргентина – Хорватія: прогноз на матч 1/2 фіналу ЧС-2022

У півфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі збірна Аргентини поміряється силами з національною командою Хорватії.

Матч Аргентина – Хорватія відбудеться у Лусаїлі 13 грудня. Поєдинок прийме місцевий Національний стадіон. Старт зустрічі призначений на 21:00 за київським часом.

Фахівці австрійської контори Bwin визначили латиноамериканців фаворитом протистояння. На перемогу "альбіселесте" тут приймають ставки з коефіцієнтом 1,80. Натомість потенційний успіх балканців оцінили балом 4,80. Навіть нічия вірогідніша – кеф 3,30.

Справжні сміливці можуть закластися на перемогу Хорватії з голами від обох команд. Коефіцієнт на такий підсумок – надсолідні 10,00. Натомість уболівальники-консерватори розглянуть варіант ставки з перемогою збірної Аргентини в кожному з таймів із балом 5,25.

Схожі цифри підготували і британці з William Hill. Імовірність перемоги аргентинців і нічиєї в основний час тут оцінили ідентичними кефами – 1,80 та 3,30 відповідно. У потенційну звитягу хорватів зате вірять ще менше, виставивши коефіцієнт 5,00.

Любителі гострих відчуттів вивчають ідею поставити на успіх балканської збірної в овертаймі з космічним балом 21,00. Персональні ж фанати Лаутаро Мартінеса продовжать вірити в кінець його гольової засухи. Кеф на два голи та більше форварда "Інтера" – 17,00.