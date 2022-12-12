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Аргентина – Хорватия: прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2022

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Лусаил, Понедельник 12 декабря 2022 15:45
Аргентина – Хорватия: прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Фото: Эмильяно Мартинес и Леандро Паредес вытащили Аргентину в полуфинал Мундиаля (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорцив

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины померяется силами с национальной командой Хорватии.

Какие прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Аргентина – Хорватия состоится в Лусаиле 13 декабря. Поединок примет местный Национальный стадион. Старт встречи назначен на 21:00 по киевскому времени.

Специалисты австрийской конторы Bwin определили латиноамериканцев фаворитом противостояния. На победу "альбиселесте" здесь принимают ставки с коэффициентом 1,80. Потенциальный успех балканцев оценили баллом 4,80. Даже ничья более вероятна – кэф 3,30.

Настоящие храбрецы могут заложиться на победу Хорватии с голами в исполнении обеих команд. Коэффициент на такой результат – сверхсолидные 10,00. В то же время болельщики-консерваторы рассмотрят вариант ставки с победой сборной Аргентины в каждом из таймов с баллом 5,25.

Похожие цифры подготовили и британцы из William Hill. Вероятность победы аргентинцев и ничьей в основное время здесь оценили идентичными кэфами – 1,80 и 3,30 соответственно. В потенциальную победу хорватов зато верят еще меньше, выставив коэффициент 5,00.

Любители острых ощущений изучают идею поставить на успех балканской сборной в овертайме с космическим баллом 21,00. Персональные же фанаты Лаутаро Мартинеса продолжат верить в конец его голевой засухи. Кэф на два гола и больше форварда "Интера" – 17,00.

К слову, ранее Франция стала последним полуфиналистом ЧМ-2022 благодаря победе над сборной Англии.

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