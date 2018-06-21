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Аргентина - Хорватия: прогноз букмекеров

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    21.06.2018 - 18:07
Фото: сборная Хорватии готовится к матчу с Аргентиной (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: сборная Хорватии готовится к матчу с Аргентиной (twitter.com/HNS_CFF)

Специалисты считают фаворитом команду "бело-голубых"

Сборные Аргентины и Хорватии встретятся во втором туре группы D чемпионата мира по футболу 2018. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:00 по киевскому времени, а смотреть матч можно на канале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне аргентинской команды.

21 июня 21:00
Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород"

 

По мнению букмекеров компании bet365 на триумф Аргентины можно поставить с коэффициентом 2,04, а на их оппонента - 4,1. Ничья в этом поединке оценивается в 3,4.

Контора William Hill принимает ставки на победу "бело-голубых" с коэффициентом 2,05, а на победу сборной Хорватии - 3,9. Возможность ничьей оценивается в 3,20.

На победу аргенинцев коэффициент компании 1xBet составляет 2,07. Вероятная победа соперников - 4,12. Возможность ничейного итога поединка оценивается баллом 3,5.

Напомним, сборная Уругвая одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 и гарантировала себе место в 1/8 финала турнира.

ЧМ 2018: турнирная таблица на 21 июня Аргентина - Хорватия: онлайн трансляция
Теги публикации: прогноз, ЧМ-2018, Хорватия, сборная Аргентины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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