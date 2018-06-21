Аргентина - Хорватія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом команду "біло-блакитних"

Збірні Аргентини і Хорватії зустрінуться у другому турі групи D чемпіонату світу з футболу 2018. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися матч можна на каналі "Інтер". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці аргентинської команди.

21 червня 21:00

Нижній Новгород, стадіон "Нижній Новгород"

На думку букмекерів компанії bet365 на тріумф Аргентини можна поставити з коефіцієнтом 2,04, а на їх опонента - 4,1. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,4.

Контора William Hill приймає ставки на перемогу "біло-блакитних" з коефіцієнтом 2,05, а на перемогу збірної Хорватії - 3,9. Можливість нічиєї оцінюється в 3,20.

На перемогу аргенінцев коефіцієнт компанії 1xBet становить 2,07. Ймовірна перемога суперників - 4,12. Можливість нічийного підсумку поєдинку оцінюється балом 3,5.

Нагадаємо, збірна Уругваю здобула перемогу над командою Саудівської Аравії в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 і гарантувала собі місце в 1/8 фіналу турніру.