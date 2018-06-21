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Аргентина - Хорватія: онлайн трансляція

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    21.06.2018 - 02:35
Аргентина - Хорватія
Аргентина - Хорватія

РБК-Україна проведе трансляцію поєдинку групи D на ЧС-2018

Аргентина - Хорватія. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися матч можна на каналі "Інтер". Збірні Аргентини і Хорватії зустрінуться у другому турі групи D чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці аргентинської команди.

21 червня 21:00
Нижній Новгород

 

Перші матчі команди провели по-різному: якщо хорвати перемогли збірну Нігерії з рахунком 2:0, то Аргентина не зуміла відібрати очки у Ісландії, зігравши внічию - 1:1. При цьому всім, Мессі не забив пенальті в ворота Ханнес Хальдерссона.

Так, за підсумками першого туру на першому місці в групі D йде Хорватія, аргентинці ділять другу та третю сходинку.

Всього Аргентина і Хорватія зустрічалися один з одним чотири рази. Двічі аргентинці брали верх - в 2014 році в товариському матчі і в 1998 році на груповому етапі ЧС. Одна перемога на рахунку хорватів - в товариській грі 2006 року. Ще одна зустріч закінчилася внічию - в 1994 році в товариському матчі.

Аргентину недаремно вважаю фаворитом, адже команда не програє на групових етапах світової першості після того, як на ЧС-2002 поступилася Англії з рахунком 0:1. З того часу "біло-блакитні" добилися 8 перемог і тричі зіграли внічию.

Чекаємо захоплюючого матчу! Цілком можливо, в цій зустрічі визначиться переможець групи.

ЧС 2018: турнірна таблиця на 20 червня Розклад матчів ЧС 2018
Теги публікації: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, Хорватия, онлайн, сборная Аргентины, Футбол онлайн  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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