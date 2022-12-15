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Аргентина – Франція: прогноз на фінал ЧС-2022

Фото: Антуан Грізманн проти Анхеля Ді Марії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У вирішальному поєдинку чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини протистоятиме національній команді Франції.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Аргентина – Франція відбудеться в катарському Лусаїлі 18 грудня. Поєдинок прийме місцевий стадіон "Лусаїл Айконік Стедіум". Старт зустрічі призначений на 17:00 за київським часом.

Британська контора William Hill не змогла визначити однозначного фаворита фіналу Мундіалю. Трохи привабливішими виглядають шанси "триколірних" – коефіцієнт на перемогу склав 2,70. Імовірний успіх "альбіселесте" оцінили балом 2,80. Нічия – найменш вірогідний підсумок (кеф 3,00).

Надоптимістична ставка з голами обох команд у кожному з таймів пропонується з привабливим коефіцієнтом 15,00. Персональні фанати Ліонеля Мессі можуть закластися на два м'ячі та більше у виконанні "іншопланетянина" з приємним кефом 10,00.

Фахівці австрійської фірми Bwin зіткнулися зі схожими проблемами. Вочевидь, поміркувавши впродовж тривалого часу, там вирішили запропонувати аналогічні коефіцієнти на класичні результати: перемога Франції – 2,70, звитяга Аргентини – 2,80, нічия в основні 90 хвилин – 3,00.

Зі спеціальними ставками справа цікавіша. На мінімальну перемогу будь-кого з фіналістів можна поставити з коефіцієнтом 7,25. Натомість любителі інтриги розглянуть варіант із результативною нічиєю в основний час (1:1) з непоганим кефом 6,00.

Нагадаємо, що напередодні збірна Франції здолала Марокко в другому півфіналі ЧС-2022.

До слова, раніше Аргентина з трьома голами переграла збірну Хорватії в 1/2 фіналу Мундіалю.

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