Хорватія переграла збірну Марокко та стала бронзовим призером ЧС-2022

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, матч за 3-тє місце

Хорватія – Марокко – 2:1

Голи: Гвардіол, 7, Оршіч, 42 – Дарі, 9

Суперники видали фантастичний стартовий відрізок, обмінявшись забитими м'ячами в перші 10 хвилин. Спершу балканці цікаво розіграли стандарт – після навісу в гущу подій пішла скидка на Гвардіола, який головою у падінні відправив м'яч під стійку. Буну був безсилим.

"Атлаські леви" відповіли голом за якихось дві хвилини. Невдалий виніс оборонця збірної Хорватії обернувся "свічкою" над воротарським майданчиком. Коли ж м'яч опустився, то став здобиччю Дарі, а той холоднокровно пробив повз Ліваковіча.

У середині таймі дальнім пострілом про себе нагадав Модріч. Кіпер парирував м'яч у бік Ліваї, а потім Буну заблокував спробу хорватського нападника зіграти на добиванні. Та перед перервою Хорватія таки вийшла вперед – Оршіч оформив справжній шедевр, завдавши удару з лівого кута штрафного під дальню стійку!

На старті другої половини він же міг закріпити перевагу балканської команди. Проте, з входу до карної зони пробив у сітку лише зі зовнішнього боку. Марокканці ж довго не могли отямитися, а серія замін від обох тренерів неабияк збила темп гри.

Трохи цікавіше стало після 70-ї хвилини. Ось Ен-Несірі не зміг переграти воротаря в ближньому бою на куті воротарського майданчика. Хакімі ж в атаці другим темпом вирішив "намалювати" одинадцятиметровий, але пошити в дурні суддівську бригаду не зумів.

Незадовго до фінального свистка міг відзначитися Ковачіч. Проте, його низовий удар оминув стійку. Збірна Марокко намагалася тиснути на редути хорватів, але фінальний штурм як такий їй не вдався. Як наслідок, балканський колектив втримав перемогу та вдруге в історії виборов "бронзу" Кубка світу.