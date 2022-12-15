Аргентина – Франция: прогноз на финал ЧМ-2022

В решающем поединке чемпионата мира-2022 сборная Аргентины будет противостоять национальной команде Франции.
Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.
Матч Аргентина – Франция состоится в катарском Лусаиле 18 декабря. Поединок примет местный стадион "Лусаил Айконик Стэдиум". Старт встречи назначен на 17:00 по киевскому времени.
Британская контора William Hill не смогла определить однозначного фаворита финала Мундиаля. Чуть более привлекательными выглядят шансы "трехцветных" – коэффициент на победу составил 2,70. Вероятный успех "альбиселесте" оценили баллом 2,80. Ничья – наименее вероятный результат (кэф 3,00).
Сверхоптимистическая ставка с голами обеих команд в каждом из таймов предлагается с привлекательным коэффициентом 15,00. Персональные же фанаты Лионеля Месси могут заложиться на два и более мячей в исполнении "инопланетянина" с приятным кэфом 10,00.
Специалисты австрийской фирмы Bwin столкнулись с похожими проблемами. Очевидно, поразмыслив в течение длительного времени, там решили предложить аналогичные коэффициенты на классические результаты: победа Франции – 2,70, победа Аргентины – 2,80, ничья в основные 90 минут – 3,00.
Со специальными ставками дело обстоит более интересно. На минимальную победу любого из финалистов можно поставить с коэффициентом 7,25. В то же время любители интриги рассмотрят вариант с результативной ничьей в основное время (1:1) с неплохим кэфом 6,00.
Напомним, что накануне сборная Франции одолела Марокко во втором полуфинале ЧМ-2022.
К слову, ранее Аргентина с тремя голами обыграла сборную Хорватии в 1/2 финала Мундиаля.
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