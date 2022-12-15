Аргентина – Франция: прогноз на финал ЧМ-2022

Матч Аргентина – Франция состоится в катарском Лусаиле 18 декабря. Поединок примет местный стадион "Лусаил Айконик Стэдиум". Старт встречи назначен на 17:00 по киевскому времени.

Британская контора William Hill не смогла определить однозначного фаворита финала Мундиаля. Чуть более привлекательными выглядят шансы "трехцветных" – коэффициент на победу составил 2,70. Вероятный успех "альбиселесте" оценили баллом 2,80. Ничья – наименее вероятный результат (кэф 3,00).

Сверхоптимистическая ставка с голами обеих команд в каждом из таймов предлагается с привлекательным коэффициентом 15,00. Персональные же фанаты Лионеля Месси могут заложиться на два и более мячей в исполнении "инопланетянина" с приятным кэфом 10,00.

Специалисты австрийской фирмы Bwin столкнулись с похожими проблемами. Очевидно, поразмыслив в течение длительного времени, там решили предложить аналогичные коэффициенты на классические результаты: победа Франции – 2,70, победа Аргентины – 2,80, ничья в основные 90 минут – 3,00.

Со специальными ставками дело обстоит более интересно. На минимальную победу любого из финалистов можно поставить с коэффициентом 7,25. В то же время любители интриги рассмотрят вариант с результативной ничьей в основное время (1:1) с неплохим кэфом 6,00.