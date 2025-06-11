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Аргентина, Бразилія та інші: відомі 13 з 48-ми учасників ЧС-2026

Фото: Карло Анчелотті вивів Бразилію на Мундіаль (x.com/brasiledition)
Автор: Андрій Костенко

У червні відбулися чергові матчі кваліфікації на ЧС-2026, фінальний турнір якого відбудеться в трьох країнах Північної Америки. За їхніми підсумками вже визначилася майже третина учасників майбутнього Мундіалю.

Перші фіналісти

Вже відомі 13 з 48-ми команд, які точно візьмуть участь у фіналі турніру. Зокрема визначилися майже всі представники азійської квоти, а також перші учасники з Південної Америки та володар єдиної прямої путівки від Океанії.

Кваліфікувалися на ЧС-2026

Господарі турніру:

  • США
  • Мексика
  • Канада

Азія:

  • Японія
  • Австралія
  • Іран
  • Узбекистан
  • Південна Корея
  • Йорданія

Південна Америка:

  • Аргентина
  • Бразилія
  • Еквадор

Океанія:

  • Нова Зеландія

Дебютанти та рекордсмени

Дві збірні, що отримали путівки на Мундіаль, дебютують у фіналі. Це представники Азії: Узбекистан та Йорданія.

Натомість збірна Бразилії, яка вийшла на ЧС під керівництвом легендарного Карло Анчелотті – єдина команда, яка брала участь в усіх 23-х чемпіонатах світу. Останній титул чемпіона вона здобула у 2002 році, після чого лише на домашньому турнірі 2014-го дійшла до півфіналу, а в решті трьох випадків вибувала на стадії 1/4 фіналу. Водночас, бразильська збірна – єдина у XXI столітті, яка незмінно доходила до чвертьфіналу ЧС.

ЧС-2026: що відомо

Турнір пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Участь у фінальній частині братимуть 48 збірних.

Розподіл по регіональним конфедераціям:

  • Європа – 16 учасників
  • Африка – 9
  • Азія – 8
  • Південна Америка – 6
  • Північна Америка – 6
  • Океанія – 1
  • Міжконтинентальний плей-офф – 2

Раніше Сергій Ребров розповів про значення турніру в Канаді для підготовки до відбору на ЧС-2026.

Також написали, кого ШІ обрав головним фаворитом Клубного чемпіонату світу.

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