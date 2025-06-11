Аргентина, Бразилія та інші: відомі 13 з 48-ми учасників ЧС-2026

Перші фіналісти

Вже відомі 13 з 48-ми команд, які точно візьмуть участь у фіналі турніру. Зокрема визначилися майже всі представники азійської квоти, а також перші учасники з Південної Америки та володар єдиної прямої путівки від Океанії.

Кваліфікувалися на ЧС-2026

Господарі турніру:

США

Мексика

Канада

Азія:

Японія

Австралія

Іран

Узбекистан

Південна Корея

Йорданія

Південна Америка:

Аргентина

Бразилія

Еквадор

Океанія:

Нова Зеландія

Дебютанти та рекордсмени

Дві збірні, що отримали путівки на Мундіаль, дебютують у фіналі. Це представники Азії: Узбекистан та Йорданія.

Натомість збірна Бразилії, яка вийшла на ЧС під керівництвом легендарного Карло Анчелотті – єдина команда, яка брала участь в усіх 23-х чемпіонатах світу. Останній титул чемпіона вона здобула у 2002 році, після чого лише на домашньому турнірі 2014-го дійшла до півфіналу, а в решті трьох випадків вибувала на стадії 1/4 фіналу. Водночас, бразильська збірна – єдина у XXI столітті, яка незмінно доходила до чвертьфіналу ЧС.