Аргентина, Бразилия и другие: известны 13 из 48-ми участников ЧМ-2026

ЧМ-2026: что известно

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Участие в финальной части будут принимать 48 сборных.

Распределение по региональным конфедерациям:

Европа - 16 участников

Африка - 9

Азия - 8

Южная Америка - 6

Северная Америка - 6

Океания - 1

Межконтинентальный плей-офф - 2

Ранее Сергей Ребров рассказал о значении турнира в Канаде для подготовки к отбору на ЧМ-2026.

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