Арестович о заявлении по передаче Украине самолетов: скажем так, наш парк увеличился

"Это такая сложная история. Давайте скажем так, парк самолетов Украины увеличился. А то как, пока не будем подробности предоставлять", - сказал он.

Предыстория

Напомним, накануне в Пентагоне заявляли о том, что Украина получила дополнительные истребители из других стран, но не из США, а также запчасти к ним.

После чего в ВСУ опровергли информацию о получении от стран партнеров боевых самолетов.

Там заявили, что Украине были переданы только запчасти и комплектующие для ремонта летательных аппаратов.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 56-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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