Арестович заявил о возможной ликвидации генерала РФ в Херсонской области

Советник руководителя ОП Алексей Арестович рассказал, что бойцы ВСУ, возможно, ликвидировали российского генерала в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в эфире " Фейгин Live ".

“По предварительным данным, нуждающимся в уточнении, на Херсонском направлении сегодня погиб российский генерал”, - заявил Арестович.

При этом он добавил, что противник был ликвидирован при помощи артиллерийского удара.

Стоит заметить, что имя погибшего генерала советник главы ОП не назвал.