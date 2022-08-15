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Арестович заявил о возможной ликвидации генерала РФ в Херсонской области

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Киев, Понедельник 15 августа 2022 22:26
Арестович заявил о возможной ликвидации генерала РФ в Херсонской области Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП (facebook.com/alexey arestovich)
Автор: Иван Носальский

Советник руководителя ОП Алексей Арестович рассказал, что бойцы ВСУ, возможно, ликвидировали российского генерала в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в эфире "Фейгин Live".

“По предварительным данным, нуждающимся в уточнении, на Херсонском направлении сегодня погиб российский генерал”, - заявил Арестович.

При этом он добавил, что противник был ликвидирован при помощи артиллерийского удара.

Стоит заметить, что имя погибшего генерала советник главы ОП не назвал.

Напомним, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины ликвидировали еще трех представителей командования российских войск.

Также мы писали, что украинские военные ликвидировали очередного российского генерала. По предварительным данным, это Роман Кутузов.

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