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Арестович заявив про можливу ліквідацію генерала РФ в Херсонській області

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Київ, Понеділок 15 серпня 2022 22:26
Арестович заявив про можливу ліквідацію генерала РФ в Херсонській області Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (facebook.com/alexey arestovich)
Автор: Іван Носальський

Радник керівника ОП Олексій Арестович розповів, що бійці ЗСУ, можливо, ліквідували російського генерала в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"За попередніми даними, які потребують уточнення, на Херсонському напрямку сьогодні загинув російський генерал", - заявив Арестович.

При цьому він додав, що противник був ліквідований за допомогою артилерійського удару.

Варто зауважити, що ім'я загиблого генерала радник голови ОП не назвав.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Збройні Сили України ліквідували ще трьох представників командування російських військ.

Також ми писали, що українські військові ліквідували чергового російського генерала. За попередніми даними, це Роман Кутузов.

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