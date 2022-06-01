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Арестович заявил о новой "маленькой Буче" в Херсонской области

Новина українською →
Украина, Среда 01 июня 2022 20:04
Арестович заявил о новой "маленькой Буче" в Херсонской области Фото: Алексей Арестович (volynnews)
Автор: Евгений Прокопенко

В Херсонской области оккупанты устроили новую массовую расправу над гражданскими. В Офисе президнта подробностей пока не разглашают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы ОП Украины Алексея Арестовича в эфире 24 канала.

"Я вам могу выдать маленькую сенсацию. По информации, которая требует уточнения, произошла маленькая Буча в Херсонской области", - заявил Арестович.

Он добавил, что пока нет никаких подробностей, но есть информация, которая проверяется, что обнаружили новую расправу над мирным населением Херсонской области.

"Надеюсь, что это не сбудется. Сейчас наши спецслужбы проверяют. Если обнародуем такие факты, то, я думаю, что много дел сдвинется с места и в Германии, и в США, и в целом по миру", - отметил советник главы ОП.

Очевидно украинские защитники обнаружили новые расправы над мирным населением в одном из освобожденных от российских оккупантов населенном пункте. Советник главы ОП не сообщил название, но отметил Херсонскую область.

Напомним, в Херсонской области ВСУ выбили россиян из Николаевки Каховского района. После потерь войск РФ на этом направлении другие подразделения россиян начали паниковать.

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Алексей Арестович
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