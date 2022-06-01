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Арестович заявив про нову "маленьку Бучу" у Херсонській області

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Україна, Середа 01 червня 2022 20:04
Арестович заявив про нову "маленьку Бучу" у Херсонській області Фото: Олексій Арестович (volynnews)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Херсонській області окупанти влаштували нову масову розправу над цивільними. В Офісі президнта подробиць наразі не розголошують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника глави ОП України Олексія Арестовича в ефірі 24 каналу.

"Я вам можу видати маленьку сенсацію. За інформацією, яка потребує уточнення, сталася маленька Буча у Херсонській області", - заявив Арестович.

Він додав, що поки немає жодних подробиць, але є інформація, яка перевіряється, що виявили нову розправу над мирним населенням Херсонської області.

"Сподіваюся, що це не збудеться. Зараз наші спецслужби перевіряють. Якщо оприлюднимо такі факти, то, я думаю, що багато справ зрушиться з місця й у Німеччині, і в США, і деінде по світу", - відзначив радник глави ОП.

Вочевидь українські захисники виявили нові розправи над мирним населенням в одному зі звільнених від російських окупантів населеному пункті. Радник очільника ОП не повідомив назву, але зазначив Херсонську область.

Нагадаємо, у Херсонській області ЗСУ вибили росіян з Миколаївки Каховського району. Після втрат військ РФ на цьому напряму інші підрозділи росіян почали панікувати.

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Олексій Арестович
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