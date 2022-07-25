Арестович о Высокополье: ситуация усложнилась, россияне перебросили технику

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире " Фейгин Live ".

"У Высокополья наши немного не то сделали, с моей точки зрения. И если не совсем упустили возможность, то существенно усложнили себе жизнь", - заявил Арестович.

Он добавил, что россияне смогли перебросить туда артиллерию и авиацию и нанесли удары по украинским военным, которые совершали наступление.

"Там обстановка выровнялась. Они (россияне - ред.) не могут контратаковать и предпринимать какие-либо активные действия, а мы не можем взять. Кто первее резервы подтянет, тот и молодец, тот и победил", - отметил советник главы ОП.