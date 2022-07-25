Арестович о Высокополье: ситуация усложнилась, россияне перебросили технику
Ситуация возле Высокополья усложнилась для украинских военных. Оккупанты смогли перебросить туда военную технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".
"У Высокополья наши немного не то сделали, с моей точки зрения. И если не совсем упустили возможность, то существенно усложнили себе жизнь", - заявил Арестович.
Он добавил, что россияне смогли перебросить туда артиллерию и авиацию и нанесли удары по украинским военным, которые совершали наступление.
"Там обстановка выровнялась. Они (россияне - ред.) не могут контратаковать и предпринимать какие-либо активные действия, а мы не можем взять. Кто первее резервы подтянет, тот и молодец, тот и победил", - отметил советник главы ОП.
Напомним, ранее Арестович заявлял, что украинская армия взяла под свой контроль два населенных пункта Херсонской области, один из них - частично. ВСУ разместились так, что около тысячи оккупантов в Высокополье оказались в окружении.
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