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Арестович о Высокополье: ситуация усложнилась, россияне перебросили технику

Новина українською →
Киев, Понедельник 25 июля 2022 22:47
Арестович о Высокополье: ситуация усложнилась, россияне перебросили технику Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП (24tv.ua)
Автор: Иван Носальский

Ситуация возле Высокополья усложнилась для украинских военных. Оккупанты смогли перебросить туда военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

"У Высокополья наши немного не то сделали, с моей точки зрения. И если не совсем упустили возможность, то существенно усложнили себе жизнь", - заявил Арестович.

Он добавил, что россияне смогли перебросить туда артиллерию и авиацию и нанесли удары по украинским военным, которые совершали наступление.

"Там обстановка выровнялась. Они (россияне - ред.) не могут контратаковать и предпринимать какие-либо активные действия, а мы не можем взять. Кто первее резервы подтянет, тот и молодец, тот и победил", - отметил советник главы ОП.

Напомним, ранее Арестович заявлял, что украинская армия взяла под свой контроль два населенных пункта Херсонской области, один из них - частично. ВСУ разместились так, что около тысячи оккупантов в Высокополье оказались в окружении.

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Алексей Арестович Херсонская область Вооруженные силы Украины
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