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Арестович про Високопілля: ситуація ускладнилася, росіяни перекинули техніку

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Київ, Понеділок 25 липня 2022 22:47
Арестович про Високопілля: ситуація ускладнилася, росіяни перекинули техніку Фото: Олексій Арестович, радник голови ОП (24tv.ua)
Автор: Іван Носальський

Ситуація біля Високопілля ускладнилася для українських військових. Окупанти змогли перекинути туди військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"У Високопілля наші трохи не те зробили, з моєї точки зору. І якщо не зовсім упустили можливість, то істотно ускладнили собі життя", - заявив Арестович.

Він додав, що росіяни змогли перекинути туди артилерію і авіацію і завдали ударів по українських військових, які здійснювали наступ.

"Там обстановка вирівнялася. Вони (росіяни - ред.) не можуть контратакувати і робити які-небудь активні дії, а ми не можемо взяти. Хто перший резерви підтягне, той і молодець, той і переміг", - зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що українська армія взяла під свій контроль два населених пункти Херсонської області, один з них - частково. ЗСУ розмістилися так, що близько тисячі окупантів у Високопіллі опинилися в оточенні.

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Олексій Арестович Херсонская область Збройні сили України
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