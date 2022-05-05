Арестович об ударах РФ: даже если выпустят все ракеты, это не остановит железную дорогу
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал массированные обстрелы оккупационными войсками железной дороги. По его словам, Россия таким образом пытается остановить движение поездов в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича во время телемарафона.
"Надо понимать, что попытки остановить железную дорогу - это не реально сделать. Даже, если они все ракеты, которые у них есть, сразу запустят, то они не остановят нашу железную дорогу. Это не то средство, которое может разрушить железную дорогу. За это можно даже не волноваться", - заявил он.
Ранее мы сообщали, что в последние дни оккупанты начали массово обстреливать железнодорожную инфраструктуру в Украине.
В частности, вечером 4 мая Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Это вызвало задержки в движении поездов.
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