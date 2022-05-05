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Арестович об ударах РФ: даже если выпустят все ракеты, это не остановит железную дорогу

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Киев, Четверг 05 мая 2022 14:08
Арестович об ударах РФ: даже если выпустят все ракеты, это не остановит железную дорогу Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал массированные обстрелы оккупационными войсками железной дороги. По его словам, Россия таким образом пытается остановить движение поездов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича во время телемарафона.

"Надо понимать, что попытки остановить железную дорогу - это не реально сделать. Даже, если они все ракеты, которые у них есть, сразу запустят, то они не остановят нашу железную дорогу. Это не то средство, которое может разрушить железную дорогу. За это можно даже не волноваться", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что в последние дни оккупанты начали массово обстреливать железнодорожную инфраструктуру в Украине.

В частности, вечером 4 мая Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Это вызвало задержки в движении поездов.

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