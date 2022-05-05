Арестович об ударах РФ: даже если выпустят все ракеты, это не остановит железную дорогу

"Надо понимать, что попытки остановить железную дорогу - это не реально сделать. Даже, если они все ракеты, которые у них есть, сразу запустят, то они не остановят нашу железную дорогу. Это не то средство, которое может разрушить железную дорогу. За это можно даже не волноваться", - заявил он.