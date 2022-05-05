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Арестович про удари РФ: навіть, якщо випустять всі ракети, це не зупинить залізницю

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Київ, Четвер 05 травня 2022 14:08
Арестович про удари РФ: навіть, якщо випустять всі ракети, це не зупинить залізницю Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував масовані обстріли окупаційними військами залізниці. За його словами, Росія таким чином намагається зупинити рух потягів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арестовича під час телемарафону.

"Треба розуміти, що спроби зупинити залізницю - це не реально зробити. Навіть, якщо вони всі ракети, які у них є, відразу запустять, то вони не зупинять нашу залізницю. Це не той засіб, який може зруйнувати залізницю. За це можна навіть не хвилюватися", - заявив він.

Раніше ми повідомляли, що останніми днями окупанти почали масово обстрілювати залізничну інфраструктуру в Україні.

Зокрема, увечері 4 травня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Це викликало затримки у русі потягів.

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